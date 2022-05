Moderní astrologie

Povídání Štěpánky Hojdové s Jiřím Schulzem. Jiří Schulz se věnuje astrologii už patnáct let, jde cestou astrologie od samého začátku a nehlásí se k žádnému stylu. Naopak si začal vytvářet svůj vlastní systém. Horoskop se pro něj stal nástrojem, který mu pomáhá jeho život co nejvíce zefektivnit, být sám sebou a díky tomu být i šťastnější. Založil firmu Astro Coffee, jež je vyjádřením jeho podstaty, jak se skrze svůj horoskop chápe. V reálném světě se snaží k budování prosperity a smysluplného života vybírat jen to použitelné a praktické.

