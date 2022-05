Festival jógy před Centrem Černý Most

Pozdravy slunce, zklidnění mysli i jogínská poloha ‚mrtvoly‘ jako třešnička na závěr pořádného protažení těla. Na to vše se v rámci 4. ročníku Festivalu jógy mohou těšit zkušení jogíni, ale i úplní začátečníci, kteří by si rádi vyzkoušeli pozitivní účinky jógové praxe. Festival jógy proběhne v sobotu 18. června před západním vstupem Centra Černý Most a ve svém programu nabídne celkem čtyři lekce jógy se zkušenými lektory z nadačního fondu YogaHelp v čele s Petrou Špindlerovou. Pro příznivce zdravého pohybu budou na Festivalu jógy připraveny celkem čtyři hodinové lekce, z nichž každá bude mít jiné zaměření. 10:00 Vinjása s Tobiasem Lorenzem 11.15 Obličejová jóga s Pavlou Skolil 12:30 Jemná jóga s Petrou Špindlerovou 13:45 Vinjása s Rosibel Marquez 14:45 Dobré nitro – workshop s neziskovou organizací Loono Mezi jednotlivými lekcemi bude pro návštěvníky vždy v patnáctiminutových pauzách připraven další doprovodný, a především edukativní program.

Těšit se mohou například na ukázku správného samovyšetření prsou a varlat pod vedením organizace Loono nebo na praktické rady od trenérů z fitness centra CleverFit, kteří návštěvníkům poradí, jak se správně a efektivně protáhnout i během krátké chvíle v práci. Doprovodný program doplní odbornice z Yves Rocher, které na místě nabídnou diagnostiku pleti. Lekce jsou v rámci Festivalu jógy přístupné všem návštěvníkům zdarma a bez ohledu na úroveň jejich jogínské praxe. Zúčastnit se tak mohou bez obav i úplní začátečníci. Lekce jógy povedou zkušení lektoři z nadačního fondu YogaHelp, který pomáhá zpřístupnit jógu lidem nemocným nebo na okraji společnosti. Více informací naleznete na www.centrumcernymost.cz.