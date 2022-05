Červen bude v Centru Černý Most plný kreativity, hraní a inspirace díky exkluzivní zóně LEGO®!

Kromě bohatého programu plného soutěží a setkání se známými tvářemi i letošními talenty LEGO® Masters si budete moci vybrat hned z šesti hravých zákoutí. Ta budou po vzoru jednotlivých řad stavebnic LEGO® DUPLO®, LEGO® Friends, LEGO® DOTS, LEGO® City, LEGO® Super Mario™ či LEGO® Boost. Navštívit je můžete ve vybraných červnových dnech vždy od 10 do 18 hodin. Zóna LEGO odstartuje v sobotu 4. června s moderátorem show LEGO® Masters Matoušem Rumlem a dospělými experty a sběrateli kostiček LEGO, kteří se s vámi podělí o své stavitelské rady a tipy. V neděli 5. června se můžete těšit na setkání s youtuberem a vlogerem PEDREM. Celým víkendem vás navíc provede moderátorka Naomi Adachi. O víkendu 25.–26. června navštíví zónu LEGO tváře letošního ročníku reality show LEGO® Masters. V průběhu obou termínů bude v Centru Černý Most probíhat soutěžní slosování o 8 hodnotných stavebnic LEGO. Podmínkou účasti v soutěži je splnění výzvy, kdy během 15 minut postaví každý soutěžící svůj vlastní výtvor z kostiček a zařadí se tak do slosování. Přijďte si užít stavění, hraní, soutěže, fotostěny a stovky malých dárků LEGO pro každého. Těšíme se na vaši návštěvu!