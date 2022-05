Nahko v Praze

Nahko, svébytný americký písničkář apačsko-filipínsko-portorického původu, okouzlí 13. září svými intimními, niternými a působivými písněmi Prahu. Písničkář, který se proslavil především se svojí kapelou Medicine for the People, představí v Lucerna Music Baru sólově skladby z oceňovaného alba Take Your Power Back a EP beautiful trouble.

Koncert pořádá v rámci série Prague International Bluenight agentura Liver Music.

