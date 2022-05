Výstava vtipů Pavla Kantorka

Přijďte se o prázdninách vyfotit do vtipu Pavla Kantorka. SHOCK s.r.o. podporuje přípravu výstavy Pavla Kantorka v prostorách školicího centra. Výstava bude otevřena ve všední dny od 18. července do 12. srpna od 10 do 15 hodin na adrese Nad Primaskou 292/45, Praha 10. Připravujeme se spolkem InGarden rozsáhlou expozici, kde bude možné vidět přes 200 vtipů. Kromě klasické výstavy u nás budete moci zažít, jaké to je být součástí vtipu a vyfotit se u toho. Několik vtipů bude velkoformátově vytištěno a připraveno tak na to, že se na krátkou dobu stanete jejich součástí. Letošních „nových“ 60 bude ve výstavě zahrnuto. Čekají vás i katalogy dalších vtipů k prolistování.

Prázdninová výstava bude obsahovat kresby jak ze současné, tak i ze starší doby, kdy ještě vycházely v Dikobrazu, takže všichni příznivci si zde “svůj” vtip najdou. V rámci výstavy bude možné nakupovat knížky ilustrované Pavlem Kantorkem, tak i jeho obrázky ve formátu autorského tisku ve formátu A4, A5- Nově budou v prodeji hrnečky i trička, plátěné tašky. Vstup na výstavu 190,- Kč včetně možnosti vyfotit se ve vtipu, děti do 6 let zdarma.