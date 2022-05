Nedělní pohádka pro děti: Patálie pana Paka

Láska prý hory přenáší… Ale co když se do sebe zamilují odpadky ze dvou různých kontejnerových rodin? Má jejich láska naději? A co pan Pak, naučí se třídit odpad nebo to bude pořád nechávat na PAK? Vhodné pro děti od 3 let. Hrají: Ivana Krmíčková, Nikola Bartošová a Barbora de Sousa.

