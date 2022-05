Festival muzejních nocí: Městská knihovna v Praze

Výstava, restaurátorský koutek, pátrací hra pro děti, kvíz, tematická vycházka po okolí, deskové hry, kapela Třinuly a mnoho dalšího... PO STOPÁCH VELKÉ PRAHY Program akcí v Ústřední knihovně k 100. výročí založení Velké Prahy Pátek 10. června od 17 - 22 hod Ústřední knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1 ----------------------------------------------------------------------------------- - VÝSTAVA O VELKÉ PRAZE (Klubovna) V roce 1922 vstoupil v platnost „zákon o Velké Praze“. K městu přibylo 37 obcí, jeho plocha se rozrostla osmkrát a počet obyvatel se ztrojnásobil. Jubilejní rok pro Prahu si připomeneme komorní výstavou, návštěvníci si budou moci prohlédnout mj. nejstarší plán Prahy z r. 1650, mapy z doby monarchie a první republiky nebo publikace se snímky zachycujícími urbanistický i architektonický rozvoj metropole mladého Československa. - RESTAURÁTORSKÝ KOUTEK (záliv/oddělení naučné literatury) Přijďte a seznamte se s pracemi restaurátorské dílny oddělení vzácných tisků MKP, ke zhlédnutí i ukázky vybraných knih před a po restaurování. Možnost vyzkoušet si vlastnoruční opravu periodika z 19. století. Prostor naučné literatury OŽIVTE GOLEMA (oddělení pro děti a mládež) Pátrací hra po stopách pražského Golema pro malé i velké, ve které ožije jedna z židovských legend. Tematicky zaměřené hravé úkoly (kvizy, bludiště, doplňovačky, vyrábění), Program pro mladší i starší děti. MALÉ KVÍZOVÉ POSEZENÍ (centrální hala) Máte chuť prověřit své znalosti? Přijďte si s námi zahrát o zajímavé knižní ceny! Během hry se soutěží v týmu a odpovídá na otázky z různých oblastí, tentokráte soustředěných na téma Prahy. Rezervujte si své místo na kvízu na adrese knihovna@mlp.cz, na tel. 222 113 387 nebo osobně v Dílně ÚK. KUDY KRÁČELY DĚJINY VELKÉ PRAHY (sraz u idiomu, v 20 hod) Sté výročí události si připomeneme vycházkou po okolí Ústřední knihovny. Cestou si povíme si, kde byl zákon o Velké Praze odhlasován, jak se začátkem první republiky proměnila podoba Starého Města, kdo navrhl znak Velké Prahy nebo jakou roli tehdy hrálo propojení inženýrských sítí. ZAHRAJTE SI DESKOVÉ HRY (Dílna) Máte doma jen Člobrdo, Mlýn a Dámu? Knihovna má víc her, než by se vám vešlo do pokoje. Přijďte si zahrát rychlovky a zkusit porazit superknihovníka. Na své si přijdou i nejmenší hráči. POZNÁVAČKA NA MARIÁNSKÉM PLÁCKU (Mariánské nám.) Venkovní minihra pro hravé dospělé (i s dětmi). Objevte malebné zákoutí kousku Staré Prahy! Plánek hry získáte přímo uprostřed náměstí mezi 17. a 19. hodinou. VYSTOUPENÍ KAPELY TŘINULY (Idiom a prostor ÚK, od 19.30) Večer plný her a poznávání vám zpříjemní kapela Třinuly, která zahraje veselé i vážné, známé i vlastní písně. Složení kapely: Šunďák, Vít Horažďovský, Jiří Šámal. GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - otevřeno do 22 hod. VÝSTAVA SVĚTY JINDŘICHA CHALUPECKÉHO Výstava o životě a díle teoretika, kritika, kurátora a esejisty Jindřicha Chalupeckého přibližuje myšlenkový odkaz této stále živé osobnosti české kultury. Na výstavě se setkávají díla více než šedesáti umělkyň a umělců několika generací: od zahraničních autorů přes práce autorek a autorů českého poválečného umění, až po reflexe současných umělkyň a umělců. OBČERSTVENÍ - bistro Quido v budově ÚK - k dispozici do 22 hod Vstup zdarma www.mlp.cz/velkapraha