George Ezra v Praze

21. února 2023 vystoupí v pražské Tipsport Areně britský folk-popový zpěvák George Ezra k příležitosti vydání svého nového alba „Gold Rush Kid“.

12. ledna 2022 Ezra vytvořil webové stránky s názvem Gold Rush Kid, která předznamenává vydání stejnojmenného alba, plánované na 10. června. Skladba Anyone For You vyšla 28. ledna jako první single z alba. Celé album bylo napsáno a produkováno v Londýně v kolaboraci s Joel Pottem.

