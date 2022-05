Prague Rhythm Kings v Písecké Bráně

Chcete zažít éru bouřlivých 20.let minulého století? Tak to jste tady správně! Noblesa, elegance, ale i nespoutanost těchto žhavých let se Vám dostane v jedinečné koncertní show! Prague Rhythm Kings je profesionální orchestr zabývající se originální interpretací jazzové a populární hudby mezi léty 1923 – 1932. Repertoár orchestru čerpá ze zvukových záznamů nejpřednějších amerických, ale i českých hudebních těles. Díky použití historických interpretačních prvků a hudebních nástrojů se snaží přiblížit autentickému zvuku jazzových orchestrů 20. let.

