Point of Few feat. Jan Uvira – Křest alba

Point of Few je nové české instrumentální kvarteto organicky propojující elektroniku se současným jazzem. Jejich hudba má mimořádně svěží a originální zvuk, je barevná, dobrodružná a proměnlivá jako současná doba. Kapela vznikla v roce 2019 a následné období silně ovlivněné pandemií využila k experimentování a hledání vlastní cesty, ze kterého vychází s vyzrálým a vyprofilovaným debutem s názvem Open to Closeness. Na album si pozvala hosta té nejvyšší kvality, newyorského klávesistu a zvukového mága Jasona Lindnera, kterého můžete slyšet na posledním, ikonickém albu Davida Bowieho Blackstar, nebo třeba v kapelách Donny McCaslina a Marka Guiliany. Při křtu Lindnera zastoupí skvělý klávesista Jan Uvira (ex-Laco Deczi Cellula, 7krát3, Triplay ad.)