Jon Irabagon – Rebellion(s)

Filipínsko-americký saxofonista, skladatel a absolvent jazzových studií na Juilliard School Jon Irabagon se ve svém díle snaží vystihnout identitu často marginalizované menšiny a zároveň nechat promluvit svůj vlastní hudební hlas. Časopis Time Out New York ho označil za jednu z „25 jazzových ikon“. Spolupracoval s legendami, jako jsou Lou Reed, Herbie Hancock a Wynton Marsalis, jakož i s některými z nejvýraznějších a nejorginálnějších hráčů na současné scéně: Davem Douglasem, Mary Halvorson, Barrym Altschulem a kapelou Mostly Other People Do The Killing. Vede také svou vlastní značku Irabbagast Records, na které vydává vlastní díla i počiny ostatních progresivních umělců. Na Americkém jaru představí Irabagon ve spolupráci s francouzským saxofonistou Sylvainem Riffletem v kvartetové formaci projekt Rebellion(s), který je inspirovaný společensky uvědomělými projevy osobností, jako jsou André Malraux, Paul Robeson a Greta Thunberg.