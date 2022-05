Swing Melody – Křest CD

Swing Melody je profesionální šestičlenný jazzový orchestr, který se zaměřuje na nejslavnější éru jazzu, a tou je swing. V repertoáru naleznete nesmrtelné kousky od Duka Ellingtona, Bennyho Goodmana, Counta Basieho a dalších, dále pak nezapomenutelné české písně, které tak brilantně uchopili R. A. Dvorský, Oldřich Nový nebo orchestr Karla Vlacha. Pro co největší autenticitu zvuku používají členové orchestru ke své hře výhradně historických hudebních nástrojů a notových materiálů, a to právě z éry 30. – 40. let minulého století. Na koncertě bude představeno zbrusu nové CD Recept na náladu!