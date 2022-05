Marek Herman: Sebepoznání jako základ zdravého já | Webinář

Staňte se středobodem svého vesmíru! Vychovávat děti, pěstovat vztahy, budovat si kariéru, navazovat nová přátelství, udržovat ta stará – to všechno se potřebuje odrazit od zdravého základu, jímž jsme my sami! Dělám to, co chci, nebo to, co chtějí ode mě druzí? Umím říct ne, když nechci nebo neumím? Co bych udělal/a, kdybych se nebál/a? To jsou otázky, které nás směřují k sebepoznání a spokojenému životu. Jak vypadá proces sebepoznávání, co nám může přinést do života, jak se v něm reflektuje naše rané dětství a platí, že nikdy není pozdě? Na to všechno nám odpoví uznávaný lektor Marek Herman a přidá i praktické rady, které se osvědčily v jeho praxi. Společně s ním se podíváme na to, proč většina lidí žije nespokojený život, proč nemá čas na věci, které má ráda, proč zůstává v práci, ve vztahu, které ji nenaplňují, a proč je tak těžké udělat změnu. Zamyslíme se i nad tím, zda opravdu existuje nějaký vnitřní kompas, který nás vede životem.

PhDr. Marek Herman

je vysokoškolský pedagog a lektor, který působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vede oblíbené semináře o seberozvoji, sebepoznávání a o výchově dětí, hlavně v období předškolního věku. Napsal publikace Najděte si svého marťana, Jsi tam, brácho? a Máma není služka, máma je dáma. Knihy se staly bestsellerem mezi rodiči a pedagogy a jsou označovány za pozvánku do dětské psychiky. Herman se zabývá hlavně dvěma velkými tématy: výchovou v rodině a sebepoznáním.

Rádi bychom dopředu nasbírali otázky, kterým se bude Marek Herman během přednášky věnovat. Proto neváhejte a napište svůj dotaz prostřednictvím tohoto odkazu:

<img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb9/1/16/1f6e0.png" alt="