Holeček & Marcel Project - křest alba Light Up Your Fire

Jan Holeček a Pavel Marcel – duo renomovaných muzikantů s bohatou hudební historií spjatou jak s jejich vlastními projekty (Holeček – Livin Free, Flamengo reunion session, Marcel – Pumpa, Skinny Molly), tak s legendami jako Luboš Andršt (Holeček) či Michal Prokop (Marcel) nyní nově společně zúročuje své zkušenosti i chuť k hledání nových cest coby Holeček & Marcel Project! Ambiciózní spojení dvou osobností s perfektními referencemi a nezpochybnitelným muzikantským umem po řadě úspěšných koncertů přichystalo konečně také studiovou nahrávku přesahující dosavadní horizonty. Jedná se o album Light Up Your Fire.

Poté, co kapela představila stejnojmenný a velice sugestivní videoklip k titulní skladbě Light Up Your Fire, bylo ihned jasné, že se příznivci blues, hard i jižanského rocku se mají nač těšit. Album nabízí jak autorské skladby, tak i několik vítaně neočekávaných coververzí a zajímavé hosty! Vydané album pokřtí Holeček & Marcel Project 23. 6. v pražské Malostranské besedě. Na křtu vystoupí Holeček & Marcel Project společně se snovou rytmickou sekcí a sice bicí Michal Kolouch Daněk / Jiří Zelenka, basa Stanislav Horner / Zdeněk Wimpy Tichota, kytary Jiří Rambousek a dále jako hosté, Petr Dvorský na kontrabas a také Matěj Ptaszek na foukací harmoniku.