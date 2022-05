Pubkvíz Kafe Vozovna

Na fotbal se v pubkvízech ptá kdekdo, ale dokázali byste vyhrát v soutěži plné otázek o Žižkově? Zkuste to na prvním ryze žižkovském pubkvízu u nás ve Vozovně. Utvořte skupiny dvou až osmi hráčů a utkejte se ve vědomostní soutěži o tekuté ceny. Čekají vás všetečné otázky o Žižkově a zejména televizní věži, která letos slaví třicet let. Dojde ale také na otázky o světových kapelách a pivu. Cena za jednu osobu. CENA 50 KČ ZA JEDNOHO HRÁČE, DÉLKA 180 MINUT, OD 18 LET