Hergules neboli Drakošlap

Pobavte se u loutkové taškařice volně inspirované hrou slavného českého loutkáře a obrozence Matěje Kopeckého. Představení uvádí kladenské Divadlo vzhůru nohama, které již přes dvacet let pracuje s herci s mentálním znevýhodněním. To znamená, že na divadelních prknech společně vystupují herci s postižením i herci profesionální. Hudebně inscenaci doprovází Jan Čtvrtník. OD 4 LET, VSTUP 80 KČ, DÉLKA 40 MINUT