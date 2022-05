Ve třetí lekci si připomeneme, co všechno jsme se v hudební dílně už naučili. Potkáme se znovu s naším kamarádem Melounovým pánem a společně se naučíme něco o výšce tónu a o tom, jaký je rozdíl mezi melodií a akordem. Čtyřdílný cyklus Timbalooloo pro rodiče s dětmi uvádí Vozovna ve spolupráci s organizací Mladí ladí dětem. OD 3 DO 7 LET, VSTUP 100 KČ, 60 MINUT