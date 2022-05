Army den v Atriu Flora se blíží

Po dvou letech se opět můžeme těšit na oblíbený Army den v Atriu Flora. Událost se uskuteční 28. května a bude ji provázet nabitý program plný zábavy. Na co vše se můžete těšit? Pátý ročník oblíbené vojenské akce je po dvouleté pauze opět tady. Atrium Flora bude již tradičně na jeden den hostit Armádu České republiky a společně pro vás připravily zábavný celodenní program pro malé i velké návštěvníky. Dorazte v sobotu 28. května na Floru a užijte si populární Army den. Co vše vás čeká? Akce bude zahájena moderátorem již v 9:00 a probíhat bude až do 18:00. Nemusíte se ale bát, že vám něco uteče. Jednotlivé pasáže programu se budou opakovat tak, aby je stihli jak návštěvníci, co dorazí hned ráno, tak ti, kteří se přijdou podívat až odpoledne. Program bude opravdu pestrý a užije si ho každý člen rodiny. Dopoledne od 10:15 do 11:15 bude probíhat ukázka bojového umění zblízka, ukázka vojenské výstroje a dalších vojenských odborností. Tuto část programu si budete moct užít také po 13:00 a pak znovu od 15:20 – dostane se tak na každého zájemce nehledě na denní dobu. Na hlavním pódiu se ještě můžete opakovaně těšit na šerm v podání TJ Dukla Praha nebo na vystoupení jazzové kapely Dixiland. Jste-li fanoušky autentických zážitků a vyprávění, od 10:30 bude v kinosále probíhat debata s veterány, která bude jistě plná obohacujících zkušeností a zajímavých historek. Pokud nestihnete dopolední povídání, beseda bude probíhat znovu ještě od 16 hodin. Ve venkovní části exhibice se můžete těšit na vystoupení Čestné stráže AČR, a to v 11:40, 14:20 a 17:00. Dále vás čeká ukázka lukostřelby nebo hudební a taneční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš. A pokud patříte mezi sběratele, mezi 14. a 15. hodinou si můžete přijít ulovit autogram profesionálních sportovců z Dukly. Celá akce s bohatým programem je pro veřejnost zdarma. Nepropásněte tuto událost a dorazte 28. května do Atria Flora. Kompletní program najdete na webových stránkách http://www.atrium-flora.cz/ nebo na https://www.facebook.com/AtriumFlora. Pro další informace prosím kontaktujte: Double-U PR, s. r. o. www.double-u.cz Adéla Kubaštová PR Consultant Tel.: +420 739 496 293 E-mail: adela.kubastova@double-u.cz