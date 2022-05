The Big Bite

Absurdní fyzické divadlo o příliš velkém soustu. Pohybová komedie o velkých ambicích, očekávání, přecenění lidstva a jeho snaze přežít. Česko-slovensko-španělské menu se vším všudy, co nonverbální kuchyně nabízí od Prahy přes Madrid až po Caracas. Rodinné All You Can Eat, které zkoumá proč některé věci nedokážeme strávit a přesto sebe sama neustále krmíme všelijakými nesmysly. Vítejte na hostině nepřislazených témat, kde můžete okusit skvosty domácí a mezinárodní kuchyně s nádechem nepohodlí stálých pravd, které nás denně obklopují.

