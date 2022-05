Season opening petrohradská kolektiv zahájí sezónu 2022 kulturním mošpitem v srdci vršovic

V úterý 17. května 2022 se Petrohradská kolektiv (Petrohradská 438/13, Praha 10) opět otevře veřejnosti se svým bohatým programem. Vršovické kulturní centrum oslaví zahájení své již 8. sezóny odpolednem SEASON OPENING plným kultury. Návštěvníci se mohou těšit na venkovní koncerty v prostředí příjemného vnitrobloku, promítání v Kině Petrohradská a otevření nového Klubu Petrohradská. Slavnostní otevření doprovodí také prodejní výstava v Jedna Dva Tři Gallery a open studio dílny Fatcat Press.



Kulturní centrum Petrohradská kolektiv funguje již od roku 2015. Za dobu svého působení se etablovalo jako významné pražské středisko mladé alternativní kultury. Od roku 2016 je jeho součástí Jedna Dva Tři Gallery, která pod vedením hlavní kurátorky Edity Štrajtové prezentuje exkluzivní díla současných autorů z tuzemska i zahraničí. V roce 2017 se stal součástí aktivit Petrohradská kolektiv Program živého umění, který se v minulých třech letech pod taktovkou dramaturga Mojmíra Měchury transformoval do přehlídky zejména lokální experimentální hudby. V roce 2021 se kulturní působení kolektivu rozšířilo také o klubové Kino Petrohradská, kde se mimo běžných projekcí návštěvníci mohou účastnit speciálního programu PETROPRESENTS představující mezinárodní hvězdy festivalových a alternativních snímků pod vedením kurátora Christophera Smalla.



Svou sezónu Petrohradská kolektiv zahájí slavnostním otevřením s bohatým programem. Návštěvníci se mohou těšit na open studio dílny Fatcat Press nově sídlící v prostorách vnitrobloku, která se věnuje nejen ekologickým způsobům tisku bez elastických příměsí na přírodní látky. V rámci otevřené dílny se budou tisknout autorské motivy od Juliány Chomové, Evy Macekové a Matěje Smrkovského na textil, který si kdo přinese.



V prostorách Jedna Dva Tři Gallery bude představena unikátní prodejní výstava volného i užitého umění spřátelených lokálních umělkyň a umělců Show Me Your Klub. Výstava představí díla Juliány Chomové, Evy Macekové, Davida Střelečka, Martina Czellera a dalších.



Během slavnostního otevření sezóny 2022 proběhne také první letošní promítání v Kině Petrohradská ve spolupráci s dramaturgem Christopherem Smallem. Diváci se mohou přijít podívat na dokumentární parodii o ničem In Praise of Nothing (v překladu Chvála Ničeho) z roku 2017, srbského režiséra Borise Mitice. Projekce je zdarma ve dvou časových pásmech.



Koncertní sezónu pod taktovkou dramaturga Mojmíra Měchury z pražského uskupení Wrong zahájí na dvoře Petrohradské dvě hudebnice. Hudební program otevře Dasspiegelbild, která prozkoumává teritoria od ambientu, tribal, synth, wave až po elektro. Dasspiegelbild se postará o čistě vinylový DJ set. Druhou polovinu večera zakončí koncert pražské zpěvačky a hudebnice Never Sol, která je známá především svými melancholickými písněmi plnými snových melodií, podpořených silným pronikavým vokálem. V rámci otevíracího večera na dvorku Petrohradská kolektiv se ale představí v trochu jiné poloze. Namísto strukturovaných písní se naplno ponoří do abstraktních vod experimentální elektroniky. Temná, lynchovská nálada se ještě víc prohlubuje.



17. května 2022 se tak návštěvníci mohou těšit na představení celého spektra kulturního záběru Petrohradská kolektiv a společně s umělci, kurátory a dramaturgy oslavit zahájení programu pro letošní osmou sezónu. SEASON OPENING bude probíhat od 17 do 22 hodin na adrese Petrohradská 438/13, Praha 10.