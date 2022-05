Imerzivní divadlo v Gabriel Loci nabídne lásku

Gabriel Loci uvede další neobvyklý počin uměleckého gangu Depresivní děti touží po penězích, který tentokrát v koprodukci s německým Taupunkt e.V. představí imerzivní divadlo Bordel L´Amour. Ústředním motivem této nevšední inscenace je čistá láska. Pro diváky je připraveno sedm pokojů, sedm performerů a čtrnáct prožitků lásky, která vítězí nad vším. Gabriel Loci přinese tento mimořádný intenzivní zážitek v průběhu šesti květnových dnů. Představení se hraje ve třech časech, kdy na každý z nich připadá 14 míst. V první části si diváci zvolí tři druhy lásky, ve druhé je prožijí v předem připravených pokojích a třetí část tvoří společné shlédnutí představení Všechno přemůže láska. Umělecký divadelní spolek Depresivní děti touží po penězích ve své inscenaci Bordel L´Amour otevírá dveře nevěstince, kde se neprodává sex, ale čistá láska. Pro diváky je připraveno mnoho druhů milostného citu, záleží na každém, jaký z nich chce zažít. Může si vybrat z následujících pokojů: Polibek, Nejtěsnější objetí, Láska a bolest, Láska prochází žaludkem, Forever You, Tělesná láska, Posedlost, Láska až za hrob, Venuše v kožichu. „Divadelní spolek Depresivní děti jsme měli možnost v našich prostorách uvítat již na podzim loňského roku, kdy jsme zde uvedli inscenaci Happy end v hotelu Chateau Switzerland, jejíž ústředním tématem byla smrt a nyní se mohou diváci těšit na jejich další počin,“ uvádí Magdalena Dvorská, manažerka Gabriel Loci. Imerzivní divadlo je specifické představení, které zapojuje diváka do inscenace, a tím zintenzivňuje jeho zážitek. Divák se může ve vymezeném prostoru volně pohybovat, sledovat dění, anebo do něj vstupovat. Představení Bordel L´Amour je určeno pro ty, co chtějí něco zažít a také pro ty, co chtějí jenom pozorovat. Společnost Cimex Invest, která Gabriel Loci, koupila na začátku roku 2020 od České pošty, jej proměnila v originální umělecké a kulturní centrum. Unikátní prostory Gabriel Loci jsou hojně využívány pro jakékoliv umělecké nebo kulturní akce, letos se zde již potřetí bude konat největší designový festival současnosti, Designblok, prostory jsou oblíbené také mezi filmovými produkcemi. Klášter je v současné době domovem více než 30 umělců, kteří zde nejen čerpají nápady a ideje pro svou práci, ale mají zde i plnohodnotné zázemí. Unikátní komplex postavený v novorománském stylu na konci 19. století, který obývaly benediktinské jeptišky, se nachází v těsné blízkosti Kinského zahrady. Zahrada kláštera se proměnila v letní scénu, která v letních měsících nabízí zajímavou dramaturgii a občerstvení zajišťuje venkovní Bar Gabriel. Kdy? 18.5., 20.5., 21.5., 22.5., 23.5. a 24.5. vždy od 17:00, 19:00 a 21:00 Délka představení: 110 min Představení probíhá v češtině, některé pokoje požadují základní porozumění v angličtině. Vstupenky jsou v předprodeji na: https://program.gabrielloci.com/program/bordel-lamour/ nebo v pokladně na místě. Pokladna je otevřena 30 min před začátkem představení, přijímá platby pouze v hotovosti.