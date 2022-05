Jamming - malování bez bariér: workshop

V ulicích jezdí nejen hasiči, sanitky, ale i policejní vozy. Nejdřív si každý vybere jednu složku IZS a nakreslí ji, pak je všechny zkusíme přenést na velký společný papír. Workshop vede Marco Švíha Švihovec. Bude to vůbec poprvé, kdy se přípravy a vedení workshopu ujal jeden z našich umělců, kteří chodí do Studia Barvolam tvořit. Je to pro nás v Barvolamu historická chvíle, ještě víc se prolamují ledy mezi světem neurodiverzních lidí a běžné uměnímilovné veřejnosti. WORKSHOPY JAMMING - MALOVÁNÍ BEZ BARIÉR inkluzivní výtvarné workshopy v centru Prahy Workshopy propojují lidi z nejrůznějších společenských skupin a umožnují jimsvobodně a bez předsudků tvořit. Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet společné malování na jedno plátno. Délka workshopů: 3 až 4 hodiny