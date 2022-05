Depeche Mode LiVE SPiRiTS Party (Praha)

Depeche Mode Friends pro Vás tento rok připravil letní párty na Vltavě, která se bude konat na Loďi Cargo Gallery v Praze.

Akce má název LiVE SPiRiTS Party a ponese se v duchu posledního vydaného koncertního alba.Prostředí v Gargo Gallery je přímo určené pro takovou akci. Jedná se o multifunkční plovoucí centrum. Loď je 70 m dlouhá, široká 8,2 m, má dvě patra, dva bary a kotví na "Hořejší nábřeží/Smíchovská Náplavka". Party bude probíhat jak na palubě, tak i v “podpalubí”.

Smíchovská náplavka se nachází na Hořejším nabřeží a rozpíná se od Jiráskova mostu až po železniční most vedoucí na Smíchovské nádraží.

Na lodi je omezená kapacita návštěvníků, doporučujeme přijít včas.

Samozřejmě vstupenky se budou prodávat i na místě.

Těšíme se na Vás a věříme, že si tuto netradiční party užijete s námi.



Live: DM Revival (22:00)

https://shop.depechemode.cz/.../3050-vstupenka-depeche... Předprodej vstupenek DMshop:

Jak se dostanete na Loď Cargo Gallery :

Metro trasa B: stanice Karlovo náměstí (výstup Palackého náměstí) pak přes most směr Smíchovská Náplavka cca 750m.

Metro trasa B: stanice Anděl (výstup Anděl E6) pak ulicí Na Bělidle směr Smíchovská Náplavka cca 550m.

Zastávka tramvaje: Zborovská - tram. čísla 4, 5, 7, 10, 16, 21 pak ulicí Svornosti a Na Bělidle směr Smíchovská Náplavka cca 290m.

For this year, Depeche Mode Friends is inviting to a summer edition of our annual event on the Vltava river which will be taking place on the Cargo Gallery boat in Prague. The “LiVE SPiRiTS Party” will be - as the name suggests - dedicated to the release of the latest concert record and film.

Cargo Gallery is an exceptional venue and we believe its a perfect fit for this event. Its a multipurpose, 70m long, 8.2 m wide boat with two floors, two bars and will anchored at the "Hořejší nábřeží / Smíchovská Náplavka” for our event. We will be using both the deck and "under-decks”.

Smíchovská Náplavka is located at the Hořejší nábřeží which spans from Jirásek bridge all the way to the Railway bridge.

The boat does have limited capacity so we recommend coming in early to secure your place. Tickets will be on sale at the venue.



https://shop.depechemode.cz/.../3050-ticket-depeche-mode... DMshop advance ticket sales:

We are looking forward to meeting you and have a fun summer night!

How to get to Cargo Gallery boat:

Metro line B: Karlovo náměstí (exit Palackého náměstí), cross the Palackého bridge, direction Smíchovská Náplavka (cca 750m).

Metro line B: Anděl (exit Anděl E6) then walk the street Na Bělidle, direction Smíchovská Náplavka (cca 550m).

Tram stop: Zborovská - tram numbers 4, 5, 7, 10, 16, 21 then walk the Svornosti street and Na Bělidle, direction Smíchovská Náplavka (cca 290m).