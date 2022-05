Plečnikovy lublaňské projekty, které zůstaly jen na papíře

Jak by se bývala mohla změnit tvář dnešního hlavního města Slovinska, kdyby tento velký vizionářský duch mohl realizovat všechny své mistrovské projekty? Jože Plečnik je architektem, kterého si přivlastňují nejen Slovinci, ale i Češi. Jeho umění máme spojené s budováním demokratického státu v období První republiky. Možná právě díky svým zkušenostem z Prahy si na mnohé problémy Plečnik do Lublaně přinesl již hotové názory a zanechal v Lublani mistrovská architektonická díla, která vytvářejí rozpoznatelné panorama města a jsou zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Zveme vás na přednášku a následnou diskuzi dvou odborníků na obě životní etapy Jožeho Plečnika. O pražské tvorbě vám poví profesor a architekt Vladimír Šlapeta, jeden z největších českých odborníků věnující se Plečnikově tvorbě. Dozvíte se, jaký měl Jože Plečnik vztah k Praze měl a jaký odkaz zde zanechal. Plečnikovy nerealizované projekty v Lublani patří k méně známým kapitolám Plečnikova uměleckého díla. Různé plány, vztahující se k těmto projektům, odhalují architektovy většinou nenaplněné sny o podobě národní metropole Slovinců. Výběr čtyř nerealizovaných projektů vám představí kurátorka Plečnikovy stálé expozice v Plečnikově domě v Lublani Ana Porok. Nenechte si ujít tuto neopakovatelnou událost, která se koná u příležitosti 150. výročí narození Jožeho Plečnika a spojuje odborníky z obou zemí, kde tento geniální architekt působil. Jedinečnost akce podtrhuje místo konání –⁠ prostory auditoria Collegium Maximum na Právnické fakultě Univerzity Karlovy navržené Plečnikovým současníkem a zároveň blízkým přítelem Janem Kotěrou. Moderátorkou události bude historička umění a průvodkyně Markéta Čejková, kterou můžete znát z komentované procházky Na Hrad za Plečnikem. Praktické informace - Akce proběhne v dvojjazyčném režimu –⁠ v jazyce českém a anglickém. Na místě bude zajištěno tlumočení formou překladu do sluchátek. Počet sluchátek na místě je omezen. - Místem konání akce je auditorium Collegium Maximum na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. (Adresa je nám. Curieových 7, Staré Město.) - Délka trvání akce bude zhruba 90 minut. - Vstup na akci je zdarma, po předchozí registraci zde: https://goout.net/cs/plecnikovy-lublanske-projekty-ktere-zustaly-jen-na-papire/szgcskt/