Filozofická kavárna (café-philo): Co je to, člověk?

Jako každý pojem i pojem člověk ohraničuje, staví hráz proti tomu, co člověk není, co nemá, co nechce být. Tato hráz, která už vždy byla dost děravá, se v průběhu věků hlavně stavěla proti pojmu zvířete, ale v moderním čase je taky víc a víc pod tlakem pojmů stroj a počítač.

Co to tedy je, co dělá člověka člověkem, jaký smysl mají slova jako humanita nebo lidskost a nelidskost?

Otevřená filozofická diskuse pro všechny.

KDY?

14. 05. 2022: od 15:30 do 17:00

KDE?

Knihkupectví a kavárna Řehoře Samsy,

Pasáž Lucerna, Vodičkova 30

Praha – Nové Město