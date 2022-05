Monkey´s Gym pořádá zábavné sportovní příměstské kempy

Potřebujete v létě pracovat, nemáte babičky na hlídání a na „velké tábory“ se vaše děti ještě necítí? Přihlaste je na prázdninové sportovní kempy Monkey´s Gym, které mají mnohaletou tradici i skvělé reference. Výborně se na nich pobaví, mnoho nového se naučí a ještě ten den vám o všem, co zažily, povyprávějí!

Monkey´s Gym letos pro děti nabízí hned šest podob sportovních příměstských kempů: Kemp in-line bruslení, Kemp sportovní všestrannosti, Atletický kemp, Kemp míčových her, Outdoor sportovní kemp a Taneční kemp. Všechny jsou připraveny s ohledem na potřeby dětí, které se chtějí o prázdninách hlavně bavit. Profesionální lektoři se dětem věnují na 100 % – každý den trénují jinou dovednost, výuka je plná sportovních her a zábavných soutěží bez důrazu na výhru – vše tak, aby byl pro malé sportovce pohyb hlavně radostí a zábavou! Děti jsou na venkovním sportovišti i v profesionálních dětských tělocvičnách Monkey´s Gym velmi spokojené. Kempy vedou zkušení kmenoví lektoři, kteří se řídí kvalitní metodikou ověřenou léty praxe. Pro rodiče je důležité, že v Monkey’s kladou důraz na individuální přístup a maximální prožitek – každý kemp je obsazen maximálně 15 dětmi, jimž se aktivně věnují vždy 3 trenéři. Děti k výkonům motivuje i to, že je kempem provází a pravidelně jim chodí fandit i maskot Monkey´s Gym – opička Lola. Poslední den děti čeká závěrečné sportovní klání a odměny za skvělé výkony. Kempy se konají po celé prázdniny, nechybí možnost omluv, náhrad i zajištění odpoledního programu.

Místo:

Monkey´s Gym Harfa, Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

Monkey´s Gym Šestka, Obchodní centrum Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6

Termín: 4. 7. – 30. 8. 2022, ve všední dny 8:30-13:00 s možností prodloužení do odpoledních hodin

Více informací: www.monkeysgym.cz