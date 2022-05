Spisovatelka Alena Mornštajnová bude hostem Salónku Lucie Šilhové

Slepá mapa, Hotýlek, Hana, Tiché roky, Listopád… To jsou některé z knih spisovatelky Aleny Mornštajnové, které se staly bestsellery. Cesta to však nebyla nijak jednoduchá: Jaké to je, začít novou kariéru v padesáti letech? Kdo jí v začátcích nejvíce pomohl? S čím se při psaní nejvíc trápí a co jí naopak dělá radost? To vše a mnohem více se dozvíte ve středu 8. června v Art & Event Gallery, kde si v rámci Salónku Lucie Šilhové budete moci s Alenou Mornštajnovou popovídat i vy.

Dnes je hvězdou první velikosti, ale ještě před pár lety obcházela spisovatelka Alena Mornštajnová se svou prvotinou Hana osobně redakce časopisů, aby se o její knize zmínily. Tak se s ní poprvé setkala i Lucie Šilhová, jež tehdy vedla magazín Ona Dnes. Nejen na to bude publicistka vzpomínat ve svém Salónku, kam oblíbenou spisovatelku pozvala v předvečer zahájení veletrhu Svět knihy.

Atmosféru večera podtrhne i interiér Art & Event Gallery v 8. patře Černé Labutě, který je dílem architektky Evy Jiřičné, jež propojila galerii s kavárnou a střešní terasou v jeden společenský prostor s kouzelným výhledem na centrum Prahy.

Termín akce: středa 8. 6. 2022, od 19 hodin

Místo: Art & Event Gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1

Více informací: https://www.nnmagazine.cz/salonek