Architekt Floris Alkemade, bývalý společník studia OMA, přerušil svou vzestupnou kariéru, aby přijal místo hlavního vládního architekta. Je přesvědčen, že architekti by se měli věnovat společenským otázkám v mnohem větší míře. Jeho posláním je podporovat architektonickou kvalitu vládních budov a radit vládě v ožehavých otázkách souvisejících s územním plánováním a životním prostředím. Výzvou této role je být jak kreativním myslitelem, tak iniciátorem – a své ideje úspěšně realizovat v praxi. Nezávislý filmař André de Laat sledoval Alkemandeho při práci po dobu tří let. VÍCE INFORMACÍ ZDE

Více informací o akci Kino: The Chief Government Architect - The Power of Imagination na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.