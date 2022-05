Certifikovaný kurz Access Bars® - cesta uvolnění a osvobození od limitů

Točíte se v začarovaném kruhu? Neustálý proud nepříjemných myšlenek vás drtí? Nejde vám realizovat změny v životě? Toužíte po uvolnění na těle i na duši? Mám pro vás zprávu... MŮŽETE! ... TO ZMĚNIT... TO UDĚLAT... SE POSUNOUT... Naučte se aktivovat 32 důležitých bodů na hlavě a spustit tak proud energie skrze celé tělo. Co se děje při Access Bars®? * tělo se dostává do hluboké relaxace mozková aktivita zpomaluje z beta do théta vln * dochází k odbourání stresu a nepopsatelné uvolnění napětí v těle * uvolní se emoce, bloky, nevyhovující vzorce, programy a myšlenky s negativním nábojem * nastává hluboká regenerace organismu Výsledkem je vnitřní klid, uvolnění, osvobozená mysl a více lehkosti, jednoduchosti, radosti a vědomí v životě. A také více možností k tvorbě nového. Je to patrné okamžitě. S ČÍM POMÁHAJÍ Access Bars®? * při psychických problémech – strach, úzkost, fóbie, deprese * pro snadnější učení a soustředění zklidnění a uvolnění těla i mysli * zlepšení stavu při Alzheimerově nemoci, ADHD, epilepsii, Aspergerově syndromu atd. Access Bars jsou skvělým nástrojem do každé rodiny, body zvládnou pustit i děti. A děti mají v doprovodu dospělého vstup na kurz ZDARMA. K absolvování kurzu nejsou potřeba žádné speciální předpoklady. REZERVACE MÍSTA V KURZU: https://www.veruska.cz/access-bars-kurzy/