Královna And

Měla jsem sen. Dostala jsem všechno, co jsem chtěla. Možná to byla noční můra. Myslela jsem si, že můžu létat. A tak jsem skočila. Nikdo si toho ani nevšiml. Kdybych to všechno věděla, udělala bych to znovu? V každé ženě je příběh, tak silný, že není režiséra, který by ho ztvárnil. Monodrama o pocitu. O očekávání. O zklamaní. O znovunalézání. A o touze to všechno v sobě zabít, anebo…