Rodinné konstelace

Termín: 24. 5. 2022

Čas: 18–20 hod.

Kde: Centrum Lotus, Dlouhá 2

Přihlášení zde: kreativ@justmonkeys.cz

+420 732 454 943

Seznámení se zážitkovou terapií rodinných konstelací. Svědomí nás váže i odděluje od těch vně. Když jsou základy lásky rodinného systému narušeny, jsou následky a vlivy různé.

Poznáte, jak nás ovlivňují osudy našich předků. Že jsme součástí celku a že vše se děje z lásky. Pouto našeho rodu nás nutí napravovat dávné, mnohdy zapomenuté křivdy. Nevědomky na sebe bereme zodpovědnost, která nám nenáleží. Mnohdy děti brání své rodiče a příbuzné, pokračují v tom, co neplánovaly, napravují to, co neudělaly, a nesou břemena, jež si nenaložily.

A právě láskou lze napravovat zdánlivě nemožné. Být jako stéblo, které se ohýbá ve větru a přežívá, protože se ohýbá tam, kde je nejslabší.

Vede: Věra Horáková

Existuje jiné poznání, které nespočívá ve sdělení, ale v účasti.

Tuto zážitkovou metodu provozuji již 25 let. Pro stavění konstelací mi pomáhá i má znalost regresní terapie. Potřebné vzdělání pro zvládnutí konstelací jsem získala u Bhagata, jednoho z průkopníků této metody u nás.