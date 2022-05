Inhaler v Praze

Dublinský indie-rockový kvartet Inhaler se představí na premiérově v ČR 4. května 2022, kdy přijede do Lucerna Music Baru představit debutové album It Won’t Always Be Like This, které vychází 9. července 2021. Inhaler jsou označování jako velký objev indie-rockové scény. Nenechte si jejich koncertu ujít!

Doors 20:00 Start 21:00

