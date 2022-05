The beast im taming is taming me back

Adam Žufníček (1999, Praha) aktuálně studuje Ateliér malířství 3 na Fakultě výtvarných umění v Brně pod vedením profesora Petra Kvíčaly. Přestože se jeho vizuální styl během posledních pár let často měnil, jeho primární zájem zůstává stále stejný. Ve své tvorbě dlouhodobě zkoumá fenomén nevědomí. Vychází zde především z učení Carla Gustava Junga, zakladatele analytické psychologie, která byla jedním z hlavních inspiračních zdrojů surrealistům. Malby a kresby Žufníčka představují kontrast mezi racionální percepcí a neuvědomělou zkušeností z minulosti. Jeho tvorba je často plná popkulturních referencí, mýtů a symbolů, které nás obklopují a spolu s nepřirozenou barevností se stávají důležitou součástí autorova díla. Ve výsledku je divák uveden do scenérie, hraničící s vizualizovaným myšlenkovým schématem. Obraz nám sice může představit pouze jeden výřez z procesu, nicméně autorovým záměrem je, aby s sebou výsledná vize nesla i vzpomínku na minulé existence a příslib existencí dalších. O výstavě: Divočina je chápána jako místo nedotčené civilizací, autentické a čisté. Tato idea je ale v naší kultuře poměrně nová, můžeme ji stopovat do éry romantismu, kdy dobrodruhové unavení pohodlím a všedností města vyráželi vstříc nespoutanosti a divokosti. Je poněkud ironické, že dobrodruhové většinou pocházeli z privilegovaných rodin, které se dost možná podílely na odsunu divočiny z našeho bezprostředního okolí do rezervací. Obecně s tím, jak člověkem netknutá příroda mizí, narůstá její idealizace. S idealizací souvisí i představa tropického ráje, vysněného, exotického a autentického místa, vlastně popírá samu sebe - tato místa jsou ve skutečnosti autentická minimálně. Jsou plně přizpůsobena naší představě. Nehledě na to, jak můžou být naše představy o "ráji" pro ráj zničující, jsou v nás hluboce zakořeněné.

