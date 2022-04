Pragovka Gallery a The White Room pro Vás připravila k navštívení druhé dějství druhého dějství celoročního výstavního program Pole v množném čísle / Velká voda, které bude zahájeno 7. Května v rámci devátého ročníku Kolben Open. Výstavu si pak můžete prohlédnout od 8. Května do 25. srpna v otevíracích hodinách od úterý do čtvrtka mezi 14 a 20 hodinou a od pátku do neděle mezi 14 a 18.

Během výstavy se můžete těšit na pravidelný doprovodný program, kde si na své přijdou děti i dospělí. Nenechte si ujít workshopy, komentované prohlídky, performance a autorské projekty vystavujících umělců. Výstavní dějství kurátorsky připravili Monika Szűcsová, Kamila Ženatá, Vladimír Merta, Eva Šindelářová, Lucie Nováčková, Daniela Šiandorová a Kristýna Řeháčková.

ŽIVÝ PROGRAM V PRŮBĚHU VÝSTAVY:

7. 5. 2022 - Kolben Open 9 + VERNISÁŽ VÝSTAVY Pole v množném čísle

Květen 2022 - ARTBAZAAR (Openhouse)

9. 6. 2022 - Dolce far niente I / Pole v množném čísle / Letní kino

27. – 29. 6. 2022 - Sympozium k výstavě

28. 6. 2022 - Dolce far niente II

25. 8. 2022 - DERNISÁŽ výstavy Pole v množném čísle

Edukační program pro školy po celou dobru trvání výstavního dějství