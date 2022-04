Vlk a hlad

Co se stane, když vlka z Červené karkulky navštíví Hlad? A co když narazí na tři malá nezbedná kůzlátka čekající na svou maminku? To vše za sněhu a mrazu, svitu hvězd, lamp a samozřejmě také notného přispění talentovaných loutek a půlloutek, které vyrobil režisér a dramatik Jakub Folvarčný. Haúúúúú!!!! OD 3 LET, VSTUP 80 KČ, 45 MINUT