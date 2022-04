The Meteors (uk) Green Monster (cz)

"Králové se vrací! Po sedmi letech do matičky Prahy. Zakladatelé a průkopníci pravého psychobilly, jak sami tvrdí PURE PSYCHOBILLY. 42 let a The Meteors, tenhle britský hrubý rock´n´rollový vlak, nestaví. Jediný původní člen, ale za to hodně výrazná figura P.Paul Fenech. Skladatel, producent, hudebník, zvukař, geniální všeuměl, morous a velkej šéf přiveze své THE METEORS!

Uvítací výbor peprného večírku si vezmou na starost sami GREEN MONSTER osobně. Pražská tříhlavá old school psychobilly bestie řádí už taky pěknou řádku let (23 let přesně). "