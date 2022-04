Střelecký ostrov rozezní Spring Music Festival

Sobota 23. dubna bude na pražském Střeleckém ostrově patřit hudbě. Uskuteční se tu premiérový ročník Spring Music Festivalu. Ten se koná pod taktovkou studentů Anglo-americké vysoké školy a zazní na něm tóny popu, rocku, nebo drum & bass.

Podle programu, který odstartuje ve 13 hodin a potrvá až do 21 hodin, na festivalu vystoupí nejen tuzemští, ale i zahraniční interpreti. Největším tahákem bude bezpochyby rocková hudební skupina The Valentines, která byla jedním z finalistů boje o účast na letošní Eurovizi za Českou republiku. Ze zahraničních účastníků zaujme především Ian Kelosky. Americký zpěvák, který v České republice žije už dvacet let a spolupracoval zde s řadou stálic hudební scény – například se skupinou Čechomor.

„ Byla to pro mě zajímavá zkušenost, protože mají úplně odlišný styl, navíc jsou v Česku hodně známí a zaběhnutí. Vážil jsem si především toho, že dělají tradiční hudbu a nesnaží se ji měnit podle západních trendů. Na všechny nástroje hráli živě a akusticky, což už dnes není moc časté. Bylo skvělé s nimi spolupracovat,“ zavzpomínal pro místní tisk Kelosky, který je rovněž hudebním skladatelem a producentem.

Na festivalu dále vystoupí řada nadějných hudebníků a hudebních uskupení složených právě z řad absolventů či současných studentů Anglo- a merické vysoké školy. Mezi nimi se objeví například pop-rocková kapela ColdFighters, DJ Tobleronchik nebo dámské pěvecké duo Lindsay & Daniela.

Hudební čísla doprovodí improvizační vystoupení AAU Drama & Comedy Clubu, AAU Dance Clubu nebo výstava výtvarných děl AAU Art Clubu. Po celou dobu konání festivalu pak budou moci návštěvníci zakoupit ručně vyráběné oblečení a doplňky, případně se dozvědět více informací o Anglo-americké vysoké škole. Na té v průběhu jara probíhají také dny otevřených dveří.