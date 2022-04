Hudbou spolu Marie Rottrová

Pouze 200 lístků: Marie Rottrová a její hosté odehrají exkluzivní koncert Hudbou spolu v unikátních a jindy nepřístupných prostorech Oslavte Mezinárodní den rodiny a dopřejte si vskutku jedinečný zážitek navíc pro dobrou věc. V neděli 15. května se od 19 hodin uskuteční exkluzivní událost Hudbou spolu, koncert Marie Rottrové a jejích hostů. Legendu české hudební scény na pódiu doplní jako hlavní host Adam Plachetka a dále Ondřej Gregor Brzobohatý, Tereza Černochová, Matěj Ruppert, David Kraus a další. Ve známém hitu doplní Marii Rottrovou také Jiří Bartoška.

Nenechte si ujít neopakovatelnou hudební událost pro dobrou věc, která se navíc uskuteční na místě, které je pro většinu z nás opředeno tajemstvím. Adam Plachetka, jeden z nejlepších současných českých operních pěvců, Tereza Černochová a Matěj Ruppert, dvojice zpěváků známá hlavně z populární skupiny Monkey Business, hudebník, zpěvák, skladatel a textař Ondřej Gregor Brzobohatý, zpěvák, textař a hudebník David Kraus i herec a muž s charismatickým hlasem Jiří Bartoška, ti všichni přijali pozvání Marie Rottrové a vystoupí jako její hosté na koncertu Hudbou spolu. „Moc se těším a všechny srdečně zvu na svůj květnový venkovní koncert Hudbou spolu. Vystoupím na něm se svými přáteli, kolegy a skvělými hudebníky a zazpíváme ty nejkrásnější písničky a duety. Co mě obrovsky těší je i to, že tímto večerem podpoříme dobrou věc, Nadační fond Dům Ronalda McDonalda a rodiny v nelehkém životním období,“ říká Marie Rottrová. A co víc, kromě skvělých vystoupení se můžete těšit také na exkluzivní prostor, událost se totiž odehraje v hudebním klubu Doupě na Praze 6, soukromém prostoru, jehož dveře se veřejnosti otevírají opravdu jen zřídka. Ten nabízí unikátní vnitřní i překvapivé a originální venkovní prostory. Jedinečný koncept klubu zajistí divákům maximální zážitek, a to i díky tomu, že jsou vystupujícím interpretům téměř na dosah ruky.

Celý výtěžek z prodeje vstupenek koncertu poputuje Nadačnímu fondu Dům Ronalda McDonalda, který kompletně stojí za realizací a stavbou domu v areálu motolské nemocnice. Ten nabídne bezplatné ubytování rodinám zde hospitalizovaných vážně nemocných dětí, aby jim mohly zůstat nablízku po celou dobu náročné léčby. Přijďte si užít nedělní večer ve společnosti českých hudebních hvězd, oslavte Mezinárodní den rodiny a koupí vstupenky pomozte i Vy rodinám, aby mohly být spolu.

Hudbou spolu, koncert Marie Rottrové a jejích hostů se uskuteční 15. května od 19 hodin v pražském klubu Doupě. Prostor bude otevřen od 18 hodin. Pro hosty je také připraveno speciální pohoštění, za kterým stojí oblíbený šéfkuchař Jan Punčochář. V prodeji je pouhých 200 vstupenek. Více informací naleznete na www.hudbouspolu.cz, lístky lze zakoupit prostřednictvím https://goout.net/cs/marie-rottrova-and-hoste/szohdht/

