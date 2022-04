Na tomhle koncertě bude pódium patřit vám. Během druhé lekce hudební dílny se seznámíte s Djembem a pianem, abyste se s nimi vydali za zvířecími kamarády krávou a ptáčkem nebo Melounovým pánem jazzového pianisty Herbieho Hancocka. Čekají vás všelijaká dobrodružství, po kterých vás ukolébá píseň Mali Sajo. Ukáže vám, že piano nemusí hrát jen divoké rytmy, které vás roztancují, ale i jemné melodie, co pohladí duši. Čtyřdílný cyklus Timbalooloo pro rodiče s dětmi uvádí Vozovna ve spolupráci s organizací Mladí ladí dětem. OD 3 DO 7 LET, VSTUP 100 KČ, 60 MINUT