Japonsko včera a dnes

Co snídají Japonci? Chleba s máslem to nebude. Dveře do japonských domovů vám otevře druhá beseda z cyklu o Zemi vycházejícího slunce. Tentokrát si bude moderátorka Eva Kaiserová povídat s hercem a japanologem Martinem Vačkářem o soukromém životě Japonců. Podíváte se do klasického japonského bytu, zjistíte, jak to vypadá v ložnici či v koupelně, a samozřejmě se mrknete do kuchyně, kde objevíte rozmanitou a bohatou gastronomii. Určitě se vám budou sbíhat sliny u pokrmů, které Japonci jedí při slavnostních příležitostech, a možná vás překvapí, že tenhle národ nijak neholduje masu, ale miluje jasně zelenou zmrzlinu s příchutí matcha. Na stole nikdy nesmí chybět čaj a saké. Pozornost si během besedy získají i japonské svatby a život Japonek. POŘÁDÁ FRESH SENIOR, VSTUP ZDARMA, 120 MINUT