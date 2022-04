Jazz Q je jazzrocková skupina spojená především se jménem svého zakladatele, klávesisty a skladatele Martina Kratochvíla. Do širšího povědomí hudební veřejnosti se skupina dostala počátkem 70. let. V té době Martin Kratochvíl díky svému studijnímu pobytu ve Velké Británii a pod vlivem tehdejších zahraničních vzorů nasměroval skupinu k progresivní elektrofonické verzi a jazz rocku. Jednalo se o prokomponovanou i improvizovanou hudbu s pevnou rytmickou strukturou, která se počátkem 70. let stala průkopnickým počinem a jedním ze symbolů tehdejší hudební avantgardy (keys; g; voc; b; dr).