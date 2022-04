Šipkový major turnaj - Kategorie Open Čaoš Tournament 2022

1. Obecné informace

a) Název turnaje: ČAOŠ TOURNAMENT 2022

b) Pořadatel: Česká asociace online šipek, z. s.

c) Rozhodčí turnaje: Tomáš Svoboda

2. Kategorie

Turnaj se bude hrát v kategoriích:

1. Open - mohou hrát všechny kategorie hráčů a hráček (muži, ženy, junioři, juniorky)

2. Ženy - mohou hrát kategorie ženy a juniorky

3. Junioři - mohou hrát kategorie junioři a juniorky

3. HRACÍ Formát

Skupiny + KO pavouk

1. Fáze (skupinová) pátek 29. 4. 2022 – čtvrtek 12. 5. 2022

a) Do každé skupiny budou nasazeni 2 hráči/ky ze žebříčků ČAOŠ ke dni ukončení přihlášek (28. 4. 2022).

b) Hrát bude každý s každým.

- Kategorie Junioři - 3 vítězné legy 501DO.

- Kategorie Open - 5 vítězných legů 501DO.

- Kategorie Ženy - 4 vítězné legy 501DO.

c) První nasazený/á hráč/hráčka v každé hrací skupině vytvoří Messengerovou skupinu, do které pozve všechny členy hrací skupiny. V této Messengerové skupině se hráči/ky budou domlouvat na jednotlivých utkáních a také do této Messengerové skupiny budou vítězové/vítězky zápasů vkládat ofocené výsledky z nakka. Do každé skupiny hráči přidají také rozhodčího turnaje (Tomáš Svoboda).

d) Do 2. fáze postoupí podle počtu přihlášených buď první a druhý v tabulce skupiny, nebo první až čtvrtý v tabulce skupiny (viz Pravidla ČAOŠ bod 6b-6n).

e) O pořadí v tabulce rozhoduje:

1. počet bodů (za výhru hráč získá do tabulky jeden bod)

2. rozdíl +/- legů

3. vzájemný zápas

4. rozhoz na 9 šipek

2. Fáze (KO pavouk) začátek pátek 13. 5. 2021, předpokládané finále 27. 5. (může se změnit dle počtu účastníků)

f) Kategorie Junioři - celý KO pavouk na 4 vítězné legy 501DO

g) Kategorie Ženy - celý KO pavouk na 5 vítězný legů 501DO

h) Kategorie Open - do osmifinále včetně na 5 vítězných legů 501DO, čtvrtfinále až finále na 7 vítězných legů 501DO.

4. Zápasová pravidla

a) Kompletní pravidla najdete na stránce Pravidla ČAOŠ.

5. Výhry

a) Kompletní informace o výhrách najdete na stránce Prize Money.

6. Důležité upozornění

a) Všichni přihlášení hráči souhlasí s výše uvedenými pravidly a potvrzují, že se jimi budou řídit.