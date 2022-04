I Hear Sirens ☆ Baulta ☆ The New Horizons

Kultovní post-rocková kapela I Hear Sirens z USA odehraje první koncert v Česku! Pohroužit se do jejich zádumčivých atmosfér a nálad společně s finskými Baulta a pražskými The New Horizons můžete 22. 5. 2022 v pražském klubu Underdogs'. Poslechni si nové album I Hear Sirens ► ihearsirens.bandcamp.com/album/stella-mori Poslechni si nové album Baulta ► baulta.bandcamp.com/album/another-second-chance Poslouchej TNH na Spotify ► bit.ly/TNHspotify a dalších platformách ► linktr.ee/tnhpostrock