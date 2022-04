Už tě mám dost

Vtipné dialogy a situační gagy jsou samozřejmou předností této mimořádné komedie uváděné s velkým úspěchem po celém světě.

Skvělá anglická komedie: Někdy zkrátka stojí za to dát věcem druhou šanci. Hra měla úspěch na londýnském West Endu. Krize středního věku po anglicku. Manželství Lindy a George se po sedmnácti letech octlo v krizi. George vyčpělost soužití na rozdíl od Lindy nevnímá, ale jakmile je přinucen podívat se pravdě do očí, pokusí se zachránit vztah riskantním krokem. Když mu plán nevyjde, odejde z domu, aby dal manželce příležitost „najít samu sebe“. Rozehraje se partie, v níž nemalou roli sehraje i jeho otec a jejich nejlepší přátelé a nad níž se vznáší otázka, zda to přece jen ještě nezkusit…

Hrají: M. Mejzlík, S. Rašilov, L. Rašilovová, D. Nesvačilová, M. Peroutka, M. Písařík/M. Kraus

Režie: A. Procházka