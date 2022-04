Nuly // Fat Old Donald // Erasercat

NULY Špinavá srdcovka z Budějic, v Praze po dvou letech. NAAB. Jako by někdo stále zhasínal, už ani rána nejsou jistá. https://nuly.bandcamp.com/album/spojit FAT OLD DONALD Brněnská psychedelie s příměsí krautrocku, noise a minimalismu. Pocity melancholika. https://fatolddonald.bandcamp.com/album/toska ERASERCAT První koncert pražského tria. Terapie neuchopitelným se členem zaniklé kapely Hejsci. Bez oficiální nahrávky, my to ale slyšeli a pro tohle si chceš dojít.