Léčivý seminář pro ženy

To nejkrásnější a nejcennější, co na světě máme, jsme my sami. S láskou, úctou, respektem ke svému Tělu i Duši, se každý den rozhodujeme, kam poteče naše pozornost a energie. Pojďme se v tomto nesmírně zajímavém období přerodu vnějšího i vnitřního světa sejít v láskyplném vědomém kruhu, kde nás každá minuta či hodina našeho času, věnované Lásce a péči projevované a posílané směrem k sobě, obohatí, vyplaví vše, co má být odevzdáno, spojí se se zraněním, které má být vyléčeno, a umožní vnímat sebe samu jako harmonický celek, v radosti, lehkosti, hloubce i zranitelnosti. Nechme se vést a vtáhnout mocnou a nesmírně léčivou silou ženské pospolitosti, naslouchat vyprávěným příběhům, rozzářit se v tanci, pečovat o svou vnější i vnitřní krásu, a rozpoznat souvislostí, jež nám každý den šeptají hvězdy a planety. Pokud cítíš volání, kontaktuj nás. Pokud cítíš volání, těšíme se na Tebe, Tvůj příběh, který se protne s těmi našimi, Tvou barvu Duhy. Dina, Kayla, Hanka přihlaš se na zenskykruhsedlcany@gmail.com