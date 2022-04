Poprask na laguně Metropolitní léto hereckých osobností

Temperament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi rozhádanými mileneckými páry? Commedia al dente, piccante, furiosa!



Jednu ze svých nejúspěšnějších komedií, Poprask na Laguně (La baruffe chiozotte), napsal Carlo Goldoni v roce 1762. Ve svých Pamětech k jejímu vzniku poznamenává: „Žil jsem v mládí nějaký čas v Chioggii jako koadjutor kancléře.

Měl jsem tu pořád dost a dost co dělat s tím početným neklidným obyvatelstvem složeným z rybářů, námořníků a ženských, kteří nemají jiné shromaždiště než ulici. Seznámil jsem se s jejich mravy, jejich zvláštním dialektem či hantýrkou, poznal jsem jejich veselou letoru i jejich prohnanost. Dovedl jsem je tedy vylíčit, jak náleží.“ Na českých jevištích slavila tato vděčná komedie plná temperamentu, radostí i starostí obyčejných lidí z jedné rybářské vesničky nemalé úspěchy: např. v šedesátých letech to byla inscenace Národního divadla v Praze s Ladislavem Peškem a už před dvaceti lety inscenace s Viktorem Preissem a Petrem Kostkou na jevišti Vinohradského divadla v Praze.