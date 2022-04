Vstanu, sednu si. Koukám do zdi a přemýšlím. Lehnu si, koukám do stropu. Čas se zastaví, zpomalí. Mám hlad. Ne. Kafe! To je požitek. Uvařím, najím se. Chci další jídlo! Tak dost. Kéž bych už zítra neměla volno...

Vyšinutá je sólová autorská inscenace na pomezí fyzického divadla a současného tance, která vznikla v rámci bakalářského studia na katedře Nonverbálního divadla HAMU a věnuje se tématu času.

