Praha hostí turnaj v nejpopulárnější asijské hře go

Předposlední dubnový víkend může přinést do vašich dnů něco nevšedního. Do pražského Střížkova se na 50. pražský turnaj v go sjedou nejlepší hráči této nejstarší deskové hry a vy jim můžete koukat přes rameno. Na vítěze čeká nejen tučná odměna, ale i výsada možnosti reprezentování České republiky na MS v této generacemi prověřené hře. Hru lze považovat za hru gentlemanů, stejně jako u nás šachy. Kořeny má na Dálném východě a v Česku si svou popularitu začala nacházet před více než 60 lety. V jednotlivé partii jde o to, aby hráč vymezil či ohraničil co největší území na herní desce, tzv. gobanu. Hra čítá více než 10800 různých variant. Hlavními vlastnostmi úspěšného hráče by měly být vytrvalost a trpělivost. Neměla by mu chybět ani vrozená inteligence a schopnost strategického myšlení. Chybí už jen nápoj šampionů – tím se v roli partnera turnaje stala sedmiletá whisky Stará žitná myslivecká Selection. Vstup diváků na turnaj není omezen a je zcela zdarma. Organizátoři věří, že se právě divácká základna může proměnit v zapálené hráče. Nejlépe se dostane hra pod kůži ve věku tří až čtyř let, možné je ale začít kdykoli. Podrobnosti o turnaji: http://kac.pagoda.cz/