Erwin Schulhoff: Plameny

A world premiere of the newly reconstructed Czech version of Erwin Schulhoff's opera Flammen as part of the Musica non grata project. An unconventionally conceived story of Don Juan with elements of surrealism, Dada and references to jazz music, directed by Calixto Bieito, winner of many prestigious international awards.

Stíny zpívají o Juanově chtíči a vášni, kterou k němu cítí La Morte. Za zvuku sólové flétny vstoupí Don Juan do opuštěného domu, aby zde svedl další ženu. Jsou slyšet steny extáze… Tak začíná opera Plameny – příběh plný přeludů a hudby z jiných vesmírných sfér, jehož umělecké zpracování osciluje mezi operou, pantomimou a symfonickou básní. Surrealistické dílo decentně prodchnuté prvky jazzu zazní v budově Státní opery poprvé v její bohaté historii, navíc na české libreto, které se aktuálně rekonstruuje z dobových pramenů ve spolupráci s nakladatelstvím Schott Music. Režie netradičně pojatého příběhu legendárního svůdce žen Dona Juana byla svěřena držiteli Evropské kulturní ceny nadace Pro Europa, katalánskému bouřlivákovi Calixtu Bieitovi. Hudební nastudování Jiří Rožeň. Opera bude uvedena pětkrát v Praze ve Státní opeře a v rámci mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno v Národním divadle Brno.

Reprízy: 18. a 24. června a 26. listopadu 2022